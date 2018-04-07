T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alacak kavgasında 2 hurdacıyı vurdu

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, hurdacılık yapan 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı

07 Nisan 2018 18:00

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, hurdacılık yapan 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Arifiye Merkez Sanayi Sitesi 58\'inci Sokak\'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde hurdacılık yapan Ramazan Niğdelioğlu (30) ve Cumali Niğdelioğlu (28) ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişi, tabancasını çekip, Ramazan ve Cumali Niğdelioğlu\'na ateş açıp kaçtı.
Yaralanan Ramazan Niğdelioğlu ve Cumali Niğdelioğlu.çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERARİFİYE Sakarya DHA SAKARYA ArifiyeOlayArifiye Merkez Sanayi SitesiSanayiRamazan NiğdelioğluNiğdelioğluTartışmaKimliğiYaralanan Ramazan NiğdelioğluCumali NiğdelioğluEğitimAraştırma HastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24