Alacak davasında pompalı tüfek dehşeti!

Sivas’ta Sanayi Çarşısı'nda alacak davası yüzünden çıkan kavgada yedek parçacı Ahmet B., pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladı. Polisler ambulansın olay yerine yanaşabilmesi için bozulan ekip otusunu ittirerek uzaklaştırdı.

DHA'da yer alan habere göre; olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi / Halifelik Caddesi üzerinde meydana geldi.

45 yaşındaki Sami Demir ile sanayi çarşısında özel oto servisi ve yedek parça dükkanı bulunan Ahmet B. arasında borç alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B. dükkanından aldığı pompalı tüfekle Demir’i karnından vurdu. Ahmet B.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar kavgayı ayırmaya çalışan 48 yaşındaki Muzaffer Kuşçu ve olay yerinden geçen Faruk Özel’i de yaraladı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet B. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yaralı halde yerde yatan ve ambulans bekleyen Sami Demir’e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Yaralılar Sami Demir ve Muzaffer Kuşçu daha sonra olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu, acil serviste tedaviye alınan Kuşçu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yoldan geçerken başına saçma isabet eden Faruk Özel ise Numune Hastanesi’nde tedaviye alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.