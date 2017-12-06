Alacağını tahsil edemeyince ölmek istedi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'ya bir alacağını tahsil etmek üzere Eskişehir\'den gelen 61 yaşındaki Muhterem Molacı, iddiaya göre borçlusundan parayı alamayınca girdiği bunalımın etkisiyle 30 metrelik falezlerden atladı. Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan Molacı, hastanede tedaviye alındı.

Konyaaltı Varyantı\'ndaki olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Eskişehir\'de oturan Muhterem Molacı, iddiaya göre alacağını tahsil etmek üzere Antalya\'ya geldi. Borçlusundan parasını alamayan Molacı, bunalıma girdi. Konyaaltı Varyantı\'na gelen Molacı, falezlerin kıyısında oturup bir süre alkol aldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Muhterem Molacı daha sonra 30 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Dikey düşmeyen ve falezlerden yaklaşık 15 metre yuvarlanan Molacı, ağaçlara takılarak kayalıklara düşmekten kurtuldu. Bu sırada balık tutan Celil Demircan, Molacı\'nın yardımına koştu. Demircan, düştüğü yerde ilk yardımda bulunduğu Molacı\'yı güvenli bir noktaya taşıyarak 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Molacı\'nın bilincini açık tutmak için sohbet eden Demircan, aralarında geçen diyalogları da cep telefonuyla kaydetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Molacı\'yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. Falezlere kurtarma istasyonu kuran ekipler daha sonra yaralının yanına indi. Önce sedyeye alınan Muhterem Molacı, uzatılan halata bağlanarak yukarı çekildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kollarında kırık bulunan Molacı\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Muhterem Molacı\'ya ilk yardımda bulunan Celil Demircan, \"Sahilde balık tutuyordum. Bir anda şahıs kendini aşağıya attı. Eskişehir\'den alacaklarını tahsil etmek için geldiğini söyledi. Bana bırakmam için yalvardı. Kurtarma ekipleri gelinceye kadar konuşturdum. Hatta bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettim\" dedi.

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