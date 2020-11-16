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Dünya

Alabama'nın yeni senatörü Tuberville, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda "Avrupa'yı sosyalizmden kurtardığını" sanıyormuş

16 Kasım 2020 11:42

T24 Dış Haberler

3 Kasım seçimlerinde ABD'nin güney eyaletlerinden Alabama'dan senatör seçilen eski Amerikan futbolu koçu Tommy Tuberville, ABD askerlerinin 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı sosyalizmden kurtarmak için savaştığını iddia etti.

Alabama Daily News'e konuşan Tuberville, "İnsanlara şunu söylüyorum. Benim babam 76 yıl önce Avrupa'yı sosyalizmden kurtarmak için savaştı" dedikten sonra ABD'nin bir bölümünün son seçimde sosyalizme yatkın hareketlere destek verdiğini öne sürdü.

Tuberville geçen hafta benzer açıklamalarda bulunarak, babasının Paris'i sosyalizm ve komünizmden kurtarmak için savaştığını iddia etmişti. 

ABD güçleri, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da faşist Nazi Almanyası'na karşı savaşmıştı. Paris, o dönem Nazi Almanyası'nın işgali altındaydı.

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