Alabama'da ABD donanmasına ait uçak yerleşim yeri yakınlarına düştü

T24 Dış Haberler

ABD'nin Alabama eyaletinin Mobile kentinin yakınlarında evlerin bulunduğu bir bölgeye donanmaya ait iki koltuklu bir uçak düştü.

Uçağın pilotları hayatını kaybetti. T-6B Texan II tipi uçağın bir evin yakınına düştüğü ancak hiçbir sivilin yaralanmadığı belirtildi.

Uçağın pilotlarının bir eğitmen ve öğrenci olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden pilotların ismi aileleri bilgilendirildikten 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacak.

Foley İtfaiyesi, düşen uçağın parçalarının yakınlardaki bir eve isabet ederek yangın çıkardığını bildirdi. Evin içindeki iki kişinin kaçmaya başardığı duyuruldu.

Öte yandan uçağın enkazının yakınındaki iki arabanın kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. İtfaiye, yangını diğer evlere de yayılmadan söndürmeyi başardı.