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Alabalık tesisinde 10 bin balık telef oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de bir alabalık üretim tesisinde bulunan yaklaşık 10 bin balık, bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu

02 Ekim 2017 16:51

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de bir alabalık üretim tesisinde bulunan yaklaşık 10 bin balık, bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.
Pamukkale İlçesi Bağbaşı Mahallesi\'nde Necdet Yavuz\'a ait Alabalık Üretim Tesisi\'ndeki 10 bin balık, bilinmeyen bir nedenle telef oldu. Çalışanlar sabah tesise gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Tesisteki telef alabalıkları su yüzeyinde görenler, Denizli Tarım İl Müdürlüğü\'ne bağlı görevlileri arayarak bilgilendirdi. Gelen görevliler inceleme başlattı. İnceleme sonrası kesin ölüm nedeni ve zararın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

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