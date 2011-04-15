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Yaşam

ALAATTİN YÜKSEL'İN BABASI VEFAT ETTİ  SALİHLİ (A.A)

15 Nisan 2011 21:54

-ALAATTİN YÜKSEL'İN BABASI VEFAT ETTİ  SALİHLİ (A.A) - 15.04.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel'in babası Ali Yüksel vefat etti. Ali Yüksel (88) için Manisa'nın Salihli ilçesinde Küçük İmam Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Susam ve Oğuz Oyan, CHP il ve ilçe yöneticileri, İzmir'in ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.  Yüksel'in cenazesi, kılınan namazın ardından Salihli'ye bağlı Köseali köyünde toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından Alaattin Yüksel ile kardeşi İbrahim Yüksel taziyeleri kabul etti. 

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