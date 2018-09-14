'Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor' operasyonunda 8 kişi serbest, 12 kişi sorguda (2)

GÖZALTINDA BULUNAN 6 DOKTOR DAHA SERBEST

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde tedavi gören Alattin Çakıcı’ya süresiz sağlık rapor düzenledikleri gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılan 21 şüpheli doktordan M.Y., M.G., S.D., İ.İ., H.A. ve A.S.A., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli doktor, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Halen gözaltında 6 doktor bulunuyor. Olayla ilgili bir şüphelinin de aranmasına devam ediliyor.