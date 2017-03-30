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Yaşam

Alaattin Çakıcı'ya, Cumhurbaşkanı'na hakaret cezası

Alaattin Çakıcı, 15 Temmuz öncesi Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle 10 ay hapis cezası aldı

30 Mart 2017 23:52

Bolu F Tipi Cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Bolu F Tipi Cezaevinde yatan ve bir süre önce geçirdiği ameliyat nedeniyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle hakkında açılan 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası sonuçlandı.

Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Alaattin Çakıcı'nın hakaret suçunu sabit görerek Çakıcı'ya 10 ay hapis cezası verdi.

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