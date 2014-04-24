Cezaevi Müdürü'nün vurulması davasında Alaattin Çakıcı'ya 10 ay, avukatına 13 yıl hapis

İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun eski müdürü Ayhan Çapacı'nın silahlı saldırıya uğraması olayının azmettiricisi olduğu iddia edilen Alaattin Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre, başka suçtan hükümlü Çakıcı azmettirme suçundan beraat ederken, tehdit suçundan yeğeni Adem Çakıcı'yla birlikte 10'ar ay hapis cezası aldı. Avukat Mehmet Barış Yaya 13 yıl 4 ay, Ferhat Oto ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davaya konu olay, geçen yıl 25 Mayıs'ta meydana geldi. İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu eski Müdürü Ayhan Çapacı, cezaevi kampüsü içinde bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olaydan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ferhat Oto, Çakıcı'nın eski avukatı Mehmet Barış Yaya tutuklandı. Olaydan sonra Alaattin Çakıcı önce Adana F Tipi Cezaevi'ne, oradan da Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi, Cezaevi Müdürü Ayhan Çapacı da Ankara Eğitim Merkezi'ne öğretim görevlisi olarak tayin edildi.

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçlardan hükümlü sanıklar Alaattin Çakıcı ve yeğeni Adem Çakıcı ile tutuklu sanık Avukat Mehmet Barış Yaya, tutuksuz sanık Ferhat Oto ve avukatları katıldı. Kırıkkale F Tipi Cezaevinden güvenlik önlemleri altında uçakla İzmir'e getirilen sanık Çakıcı'nın, duruşma salonuna getirildiği sırada bazı izleyicilerin ayağa kalktığı gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karar duruşmasında, sanıklar ve avukatları beraat taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti başka suçtan hükümlü Alaattin Çakıcı ve Adem Çakıcı'nın 'yerine getirdiği görev nedeniyle kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatlerine karar verirken, 'tehdit' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi, ardından bu cezayı duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle 10 aya indirdi.

Avukat Mehmet Barış Yaya ve Ferhat Oto'ya, “kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, ardından sanık Yaya'nın cezasını suçun teşebbüs aşamasında kalması ve oluşan zarar göz özününe alındığında ve iyi hal indirimiyle birlikte 13 yıl 4 aya, sanık Oto'ya da 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna yardımdan önce ağırlaştırılmış ömür boyu verip bu cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü.

Heyet, firari sanık Ömer Faruk Çiçek'in yakalama kararının devamına ve dosyasının ayrılmasına karar verdi.

