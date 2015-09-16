Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik tahliye edildi

Hostes sevgilisini döverek hastanelik eden ve şimdiye kadar pek çok ayrı suçtan gözaltına alınan, Dündar Kılıç'ın torunu ve Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermiler satın alma ve taşıma' suçundan tutuklu olarak yargılandığı davada tahliye edildi. Duruşmada Özbizerdik tarafından dövülen sevgilisi M.Ç. de izleyici olarak katıldı.

DHA’dan Ümit Türk’ün haberine göre; Özbizerdik, tutuklu olarak yargılandığı davada 1 yıl 10 ay hapis ve 3 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'ceza miktarını' göz önüne alarak Özbizerdik'in tahliyesine karar verdi.

Duruşmaya, Özbizerdik'ten şiddet gördüğü gerekçesiyle gündeme gelen sevgilisi M. Ç. de izleyici olarak katıldı. Onur Özbizerdik, 33 gün tutuklu kaldı.

Polat Towers'ın 22. katında işadamı Fatih Edremit’in öldürülmesi davasının tutuklu sanıklarından Onur Özbizerdik 5 Kasım 2014 günü tahliye olmuş, Emirgan'daki bir barda kapıdaki Bodyguard Hakan Gülez'i rezervasyonu olmadığı için içeri almayınca bacağından vurmuştu. Olay yerinden kaçan Özbizerdik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olmuş, alınan ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

Onur Özbizerdik, bu olayın ardından Tarabya'da bulunan beş yıldızlı bir otelin lobisinde, geçtiğimiz Mart ayında, 17 yaşındaki Ahmet Ozan Özalp'i karşısında tesbih salladığı gerekçesiyle bacağından vurmuştu. Polis, Onur Özbizerdik'i her yerde ararken, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Özbizerdik hakkında, 'adam yaralama'dan dava açmıştı. Bu gelişmenin ardından Özbizerdik, avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olmuştu. Cumhuriyet Savcılığı, hakkında dava açılmış olması nedeniyle Özbizerdik'i mahkemeye çıkarmış, Özbizerdik, mahkemedeki ifadesinin ardından yine serbest bırakılmıştı.

Onur Özbizerdik son olarak hostes sevgilisi M. Ç.'yi adliyeden serbest kaldıktan sonra hastanelik edene kadar dövmüş, Çakır'ın şikâyetini geri çekmesi üzerine serbest kalmıştı.