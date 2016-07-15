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Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik Bodrum'da tutuklandı

Özbizerdik, "darp" suçundan cezaevine gönderildi

15 Temmuz 2016 18:21

Eski kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 3 gün hapis cezası bulunan, Bodrum ilçesindeki gece kulübünde yakalanan Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eski kız  arkadaşı Melis Ç.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 3 gün hapis cezası bulunan Özbizerdik'in, gece kulübünde olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki gece kulübünde Özbizerdik'i  gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özbizerdik, çıkarıldığı mahkemece "darp" suçundan cezaevine gönderildi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeden çıkarılan Özbizerdik, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

 

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