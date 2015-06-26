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Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu: Irak'ta 1500 kişiyi vurdum

Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, Etiler'de bir restoranda tartıştığı kişilere tabancayla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı

26 Haziran 2015 17:26

Yeraltı dünyasının ünlü kabadayısı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in, emniyetteki ifadesinde ''Kaç kişiyi vurdunuz?'' sorusuna ''Kuzey Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum" yanıtını verdiği iddia edildi. Özerdik İstanbul'da, restoranda tartıştığı kişilere tabancayla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Silahlı kanunlara muhalefet" ve "Güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından işlem adliyeye sevk edilmişti.

Etiler'de yaklaşık bir ay önce restoranda tartıştığı kişilere tabancayla ateş açtığı iddiası üzerine dün Şişli Bomonti'deki bir otelde gözaltına alınan Dündar Kılıç'ın torunu ve Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakkında "Silahlı kanunlara muhalefet" ve "Güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından işlem yapılan Özbizerdik, adliyeye sevk edildi.

Özbizerdik'in çeşitli suçlardan emniyette 6 kaydı bulunduğu öğrenildi.

 

Ateş etmediğini söyledi

 

Cinayet Büro Amirliği'nde ateş etme olayıyla ilgili ifadesi alınan Onur Özbizerdik'in restoranta sarhoş bir grupla kavga ettiğini ancak ateş etmediğini söylediği belirtildi. Onur Özbizerdik'in ifadesinde locada oturma yüzünden grupla kavga ettiğini, büyük bir arbede yaşandığını daha sonra oradan ayrıldığını söylediği öğrenildi.

 

''Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum''

 

“Kaç kişiyi vurdunuz?" sorusuna gülümseyerek cevap veren Onur Özbizerdik “Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum" dedi. Soğukkanlı olduğu gözlenen Onur Özbizerdik daha sonra polis aracına bindirilerek adliyeye gönderildi.

 

Yakalandığı otel hakkında da işlem yapılacak

 

Öte yandan Onur Özbizerdik'in başka birinin adına tutulmuş odada kalmasına izin veren Şişli'deki otel hakkında da işlem yapılacağı kaydedildi. Yasa gereği otelde kalan müşterilerinin kimlik bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini söyleyen yetkililer bunu yapmayan otel yetkilileri hakkında soruşturma yapıldığını belirttiler.

 

Ne olmuştu?

 

Etiler'de 30 Mayıs'ta kız arkadaşıyla gittiği lüks restoranda loca nedeniyle tartıştığı kişilere ateş açan Onur Özbizerdik, daha sonra restorandan kaçmış, olayda ölen veya yaralanan olmamıştı.

 

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