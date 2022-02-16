Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıya uğradı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı, Cevizlibağ'da silahlı saldırıya uğradı.

Süper Haber’de yer alan bilgiye göre, Adem Çakıcı'nın kendi kullandığı araca İstanbul'da Cevizlibağ’da giderken, başka bir araçtan çapraz ateş açıldı. Adem Çakıcı, saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti. Sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı'nın burada tedavi altına alındığı kaydedildi. Adem Çakıcı'nın ilk ifadesinde, kendisine silahla saldıranları tanımadığını söylediği belirtildi. Adem Çakıcı'nın, bundan bir süre önce Beşiktaş Fulya'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edildi. Adem Çakıcı'nın, 29 Aralık 2017 yılında, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında saldırıya uğramıştı.