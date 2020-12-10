Alaattin Çakıcı'nın arabasının aranmasına arkadaşı Üzeyir Çakmaktaş tepki gösterdi: Polise idari soruşturma açılmalı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yakınlığıyla bilinen Üzeyir Çakmaktaş, Çakıcı’nın aracının polisin rutin uygulamasında aranmasını eleştirdi. Çakmaktaş, “Bu talimatı kim verdi?” dedi ve polislere idari soruşturma açılması gerektiğini savundu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Çakıcının ‘yakın arkadaşı’ Üzeyir Çakmaktaş, aramanın İstanbul KOM ekipleri tarafından yapıldığını aktardı.

“Neler oluyor? Bu ne demek? Bu talimatı kim verdi?” diyen Çakmaktaş, polisin her vatandaşı çevirebileceğini ancak Çakıcı’nın CHP ile HDP’nin eşzamanlı olarak ‘teröristlikle’ suçladığı bir dönemde bu aramanın ‘soru işareti yarattığını’ ve ‘manidar’ olduğunu savundu.

Çakmaktaş sözlerinin devamında, aramayı gerçekleştiren polislere idari soruşturma açılması gerektiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Arama manidar"

“KOM, yol kontrolü yapmaz; yapmışsa nokta atışı olarak alınan bir talimatın gereğini yapmıştır. CHP ve HDP’nin “terörist” suçlamasına maruz kalan Alaattin Çakıcı’yı güzergahta durdurarak kontrole tabi tutmak, olsa olsa Fetö ve Pkk zihniyetli kriptolarin işi olabilir. Terörist ithamına maruz bırakılarak PKK’ye DHKP-C’ye hedef gösterilen Alaattin Çakıcı’nın manidar zamanda ve mahalde durdurularak aranması idari soruşturmayı gerektiren bir durumdur.”