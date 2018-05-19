Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunn organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, hastaneye kaldırıldı. Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi'ne nakledilen Çakıcı, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı'nın halen hastanede olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ülkü ve ülke sevdalısı, davanın gözü kara yiğidi” ifadeleriyle nitelendirdiği Çakıcı iççin af çağrısı yapmıştı. Çakıcı ise bu çağrının ardından bulunduğu cezaevinden gönderdiği mesajda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı tehdit etmişti.