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Bahçeli'nin ‘davanın gözü kara yiğidi' dediği Çakıcı'dan HDP'ye tehdit

"Evet kriminal suçluyum ama vatan haini değilim"

14 Mayıs 2018 20:39

Af çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ülkü ve ülke sevdalısı, davanın gözü kara yiğidi” ifadeleriyle nitelendirdiği organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, bulunduğu cezaevinden gönderdiği mesajda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı tehdit etti.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Çakıcı’nın ‘basın danışmanı’ olduğunu belirten Ferhat Aydoğan aracılığıyla yapılan açıklamada, "Evet kriminal suçluyum ama vatan haini değilim" ifadelerini kullandı.  HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da adını anarak, ‘talimat vermesi’ halinde ‘cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını’ öne süren Çakıcı, HDP Eş Genel Başkanı Temelli’ye yönelik olarak da şunları söyledi:

“Devlet Bahçeli’yi ağzına alacak adam mısın? Bak beni dinle, ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım. Senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum, vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar? Devlet Bahçeli’ye bir kelime konuşursan seni bayıltırım ve bu Türkiye’nin her yerinde yurtdışına gittiğin zamanda seni mutlaka üç, beş kişi karşılar.”

Temelli'den Bahçeli'ye: Mafya bozuntularını adaylık için mevzu bahis haline getiriyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, MHP lideri Bahçeli'nin 'kısmi af' çıkışı yaparak, Alaattin Çakıcı'yı 'kahraman' olarak nitelemesine tepki göstermiş, "Mafya bozuntularını kalkmış cumhurbaşkanlığı adaylığı için mevzu bahis haline getiriyor. Adayımızla aklı sıra kıyaslama yapıyor. Senin buna gücün yetmez" demişti.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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