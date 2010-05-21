Alaattin Çakıcı hapis için temyize gitmiyor!

T24 - "Türk Ticaret Bankası ihalesine fesat karıştırmak" ve "cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak" suçlarından 1 yıl 3 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı, duruşmada yaptığı son savunmasında "Mahkemenin vereceği karara saygılıyım. Bana ceza verilecek olursa Yargıtaya temyiz yoluna gitmeyeceğim" dedi.





İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan hükümlü olan tutuksuz sanık Alaattin Çakıcı katıldı.





Önceki duruşmada Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaaya ilişkin diyecekleri sorulan Çakıcı, bu konuda önceki duruşmada verdiği savunmasını tekrar ettiğini belirterek, ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.





Çakıcı'nın avukatı Mustafa Gül ise müvekkiline atılı suçların suç tarihinden bu yana zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek, bu nedenle öncelikle usulü yönünden kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi gerektiğini kaydetti.





Duruşmada son sözü sorulan Çakıcı, üzerine atılı suçları işlemediğini düşündüğünü ifade ederek, ''Zaman aşımı dolmuş olsa bile böyle bir karar verilmesi halinde adalet töhmet altında kalır. Ben mahkemenin vereceği karara saygılıyım. Bunun özellikle zapta geçirilmesini istiyorum. Bana ceza verilecek olursa Yargıtaya temyiz yoluna gitmeyeceğim'' dedi.







Karar neydi?







Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Alaattin Çakıcı'yı ''Türk Ticaret Bankası ihalesine fesat karıştırmak'' suçundan 3 ay hapisle cezalandırdı. Söz konusu suçun işlendiği tarih dikkate alınarak verilecek para cezasının bugünkü para birim değeri karşılığının 1 TL'nin altında kalacağı gerekçesiyle sanığın bu suçunun paraya çevrilmesine gerek olmadığına karar veren mahkeme heyeti, Çakıcı'nın mahkemedeki hal ve davranışını dikkate alarak verilen cezayı 2 ay 15 güne indirdi.





Çakıcı'yı ''cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak'' suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın ''teşekkülün yöneticisi'' olması nedeniyle cezayı 1 yıl 4 aya çıkardı.





Mahkeme heyeti, sanığın bu cezasını mahkemedeki iyi hal ve davranışını dikkate alarak 1 yıl 1 ay 10 gün hapse indirdi.





Çakıcı'yı her iki suçtan toplam 1 yıl 3 ay 25 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin hükümden düşülmesini de karara bağladı.

