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Alaattin Çakıcı günü birlik dışarda, polis suikast riskine karşı alarmda!

Alaattin Çakıcı'ya hasta annesini ziyaret etmesi için izin verilmesi üzerine, polis alarm durumuna geçti

15 Kasım 2014 16:02

Hasta olan annesini ziyaret etmesi için izin verilen Alaattin Çakıcı, Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara'ya hareket etti. Polis nezaretinde İstanbul'a getirilen Çakıcı, Atatürk Havalimanı’nda aprondan uçağın altına getirilen jandarmaya ait bir araca alınarak yoğun güvenlik önlemleri altında annesinin evine götürüldü.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, geçtiğimiz günlerde tahliye olduktan 12 saat sonra bir barın güvenlik görevlisini bacağından vurarak yaralayan Onur Özbizerdik’in, annesi Uğur Kılıç’ı öldürttüğü gerekçesiyle Alaattin Çakıcı’ya suikast düzenleme riski üzerine polis üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Kılıç, Özbizerdik'in gözleri önünde Uludağ'da Çakıcı'nın azmettirmesiyle vurularak öldürülmüştü.

 

Polis, Nuriş ve Çetesi'ne de dikkat kesildi

 

Polisin dikkat kesildiği ikinci grup ise Nuriş (Nuri Ergin) ve çetesi. Alaattin Çakıcı'ya düşmanlığını her fırsatta dile getiren cezaevindeki çetenin elebaşı Nuri Ergin'in adamlarının saldırı düzenleme ihtimaline karşı da önlemler alınmış durumda.  

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