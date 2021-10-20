Alaattin Çakıcı'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: İlk siyasi cinayetiniz ben olayım

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, siyasi cinayetlere yönelik endişelerini dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden gönderme yaparak, "Bu ülkede siyasi cinayetlerin olacağını gündeme getiren vatan hainlerine diyorum ki ilk siyasi cinayetiniz ben olayım. Biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz." ifadesini kullandı.

Çakıcı Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında, "Altı yıl evvel uzun yıllar boyunca cezaevi ortamında bulunmam nedeniyle sayın genel başkanım Devlet Bahçeli ile ilgili ağzımdan çıkan sözlerden dolayı Ankara Sincan Cezaevi’nde yatarken bu sözler ile ilgili hâkim karşısına çıktım. Mahkeme ve kamuoyu önünde sayın genel başkanımdan özür dilerim diye kullandığım ifadem mahkeme kayıtlarında mevcuttur. 2016’dan bu yana kendisiyle ilgili en ufak onur kırıcı bir açıklama yapmamışımdır. Nedense Türkiye üzerinde by-pass yapmak isteyen Batı Avrupa, ABD, üst akıl ve hatta Rusların bile en büyük ideali Cumhur ittifakını yıkmak, MHP’ye zarar vermek, sayın devlet başkanını iktidardan edebilmek için uluslararası güç ve odaklar ile Türkiye’deki işbirlikçileri hiç boş durmuyor." görüşünü savundu.

Çakıcı şunları kaydetti:

"Ne kadar acıdır ki demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde yasaları ihlal etmiş bir mahkûm için Avrupa İnsan Hakları ve ABD, Almanya, Fransa, bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçileri kim oluyorlar ki cezaevinde yatan o zevat için bir muhtıra görünümünde bırakılma talebinde bulunabiliyorlar. Dümenden toplumu provoke ederek siyasi cinayetlerin her an olabileceğini dış kaynaklı ve yerli iş birlikçileri sürekli olarak medyaya pompalamaktadır. Yerli işbirlikçi devlet düşmanları şunu herhalde unuttular; bu ülke okyanus ötesi White House’dan yok edilmek istendi. Ama başaramadılar

Üç saat evvel 2014-2015’te yazdığım yazıları bugün gündeme getirenlere şunu diyorum. Sayın Devlet Bahçeli benim ağabeyimdir ve savunduğum partinin de lideridir. Bana ihtiyacı yok. Ben ve oğlum onun şahsının yolunda ölürüz.

Not: Bu ülkede siyasi cinayetlerin olacağını gündeme getiren vatan hainlerine diyorum ki ilk siyasi cinayetiniz ben olayım. Biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz. İlk siyasi cinayetiniz de ben olmuş olurum. Ama sizler mahalleyi karıştıran hatunlar gibi konuşur fakat o ölçüden ileri gidemezsiniz"

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın tartışma yaratan, "Dur bakalım daha başınıza neler gelecek" ifadesini, "Çok tehlikeli bir cümle" olarak değerlendirmiş; "Gerilimden kaçınmak lazım. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse, bir gerilim olmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. ‘Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi" demişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Gitmemek için her yolu deneyecektir. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin olarak başsavcılığa başvurmuştu.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu’ndan “siyasi cinayet” açıklaması: Kaygılarım var