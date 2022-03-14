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Ekonomi

Alaattin Aktaş: Merkez Bankası'nın faizin artırımı kararında, Erdoğan'ın ikna edilip edilemeyeceği önemli

"Merkez Bankası yalnızca işin sekretarya kısmını yürütüyor"

14 Mart 2022 08:55

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Para Politikası Kurulu'nun 17 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıda Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine yönelik iddiaların arttığını belirterek, "Merkez Bankası perşembe günü faizi artırır mı, artırmaz mı, diye konuşuluyor ama biliniyor ki faiz kararı Merkez Bankası tarafından alınmıyor. Merkez Bankası yalnızca işin sekretarya kısmını yürütüyor" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayı olmadan faiz kararı verilmesinin söz konusu olmadığının altını çizen Aktaş, "Dolayısıyla Merkez Bankası’nın faizin artırılması yönünde bir gereklilik görüp görmediği bir yana bu gereklilik konusunda Erdoğan’ın ikna edilip edilemeyeceği önemli. Belki de iknanın ötesinde bu konunun Cumhurbaşkanı’na açılıp açılamayacağını irdelemek daha doğru" ifadelerini kullandı.

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