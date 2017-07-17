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Kültür-Sanat

'Alaaddin' filmi için başroller belli oldu

Disney başrol oyuncuları için 2 binden fazla kişiyle görüştü

17 Temmuz 2017 18:02

'Alaaddin' karakterini canlandıracak oyuncu bulunamaması nedeniyle çekimleri ertelenen film için başrol oyuncuları belirledi. Alaaddin karakterini Disney yaptığı açıklamada Alaaddin'i Mena Massoud oynayacağını açıkladı. Prenses Yasemin rolü için Naomi Scott, Cin rolü içinse Will Smith seçildi.

Disney, başrol oyuncularını birçok ülkede 2 binden fazla kişiyle yaptığı seçmelerde belirleyememesiyle tartışma yaratmıştı. Twitter kullanıcıları tarafından 'Orta Doğulu ya da Asyalı' oyunculara şans tanımamakla suçlanan Disney, sonunda 'Alaaddin’ filmi için başrollerini buldu.

Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin başroldeki 3 oyuncusu açıklandı. Açıklamaya göre Alaaddin karakteri için Mena Massoud, Prenses Yasemin rolüne Naomi Scott ve Cin rolüne Will Smith seçildi.

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AlaaddinbaşrolDisneyMena MassoudNaomi ScottWill Smith

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