Al Yazmadan Kırmızı Eşarpa – Uyarlamanın da uyarlaması







ÇAĞNUR ÖZTÜR / T24



Gün geçmiyor ki yaratıcı senaristlerimiz bir edebi eser uyarlamaya kalkmasın.

Edebi eser uyarlamayı bırakın, Türk Sineması için bir başyapıt olan Selvi Boylum Al Yazmalım’ı günümüze dizi olarak uyarlamaya karar vermişler. Adını da Kırmızı Eşarp koyalım demişler…uyarlamnın da uyarlamasını yapalım demişler…neden basit reyting garanti, daha elde bir şey olmadan böyle bir fikir bile dikkat çekiyor.

Günümüz uyarlamasında Kadir İnanır ile Türkân Şoray'ın Asya ile İlyas adlı karakterlerini Özge Özpirinçci ile Seçkin Özdemir canlandırıyor. Seçkin Özdemir deyince büyük ihtimal tanınmayacak kısacası Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem’in büyük aşkı Alex kendisi, kesinlikle doğru bir seçim…dizilerin yeni reyting garantili yüzlerinden biri olmaya aday.

Türkan Şoray’ın genç alternatifi bence kesinlikle Özge Özpirinççi değil, kesinlikle tanınmamış daha kadınsı merak uyandıracak yeni bir yüz seçilmeliydi.

Dizinin kadrosunda Nesrin Cavatzade, Barış Falay, Ahmet Saraçoğlu, Zeynep Eronat ve Macit Sonkan gibi iyi oyuncular da bulunuyor. Dizinin yönetmeni başarılı yönetmen Nisa Akman, senaristi ise yıllardır bol reytingli dizilere imza atan Mahinur Ergun.

Bence dizinin ismi kesinlikle değişmeli. Al kırmızı, yazma da eşarp olmuş…kolaya kaçılmış…basit bir günümüz uyarlaması olmuş! Dizinin ismi üzerinde tekrar düşünülmeli…eğer kamyoncu motorcu olacaksa bu modern bir uyarlama değil klasik 2 kadın 1 erkek ya da 2 erkek 1 kadın ile yazılmış başka bir hikaye olacaktır, o halde Selvi Boylum Al Yazmalım’ın günümüz uyarlaması diye lanse edilmemeli dizi…

Böyle bir düşünceden vazgeçilip bağımsız bir dizi yapılmalıı. Artık özgün senaryolar görmek istiyorum ekranlarda…

***

29. Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında “Selvi Boylum, Al Yazmalım”ın özel gösterimi izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Filmin restore edilip 32 yıl sonra tekrar vizyonda olmasını görmek büyük mutluluktu.

Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan filmde Cahit Berkay’ın müthiş besteleri hafızalarımıza kazınmıştı. Hele ki sevginin aştan daha üstün olduğunu bize öğreten, sevgiyi tanımlayan şu müthiş repliği kimse unutamaz;

“Samet baba demişti onu babalığa seçmişti, sevgi neydi, sevgi iyilikti, dostluktu… sevgi emekti…”

Bırakın da Türk Sineması’nın en değerli sevda filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım zihinlerimizdeki bütün masumluğuyla, nefisliğiyle kalsın.

Bırakın da sevgi tanımımız değişmesin…