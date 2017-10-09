Al Sadd - Trabzonspor: 1-2

Tolga SAĞLAM / DOHA, (DHA)

STAT: Abdullah Bin Khalifa

HAKEMLER: Abdurrahman Al Jassim (xxx) Talep Salem Al Marri (xxx), Saoud Ahmed Almaqaleh (xxx)

AL SADD: Al-Dosari (xx)- Abubakar (xx), Sayyar (xx)(Dk. 90 Ibrahim), Jugurtha (xx), Xavi (xxx), Thaimn (x)(Dk. 67 Mashahor x), Al-Shammari (xx), Khoukhi (xxx), Palang (x)(Dk. 56 Jassem x)(Dk. 87 Al-Nassr), Hassanın (xx), Gharbia (xx)

TRABZONSPOR: Onur, (xx)(Dk. 46 Esteban xx)- Kamil Ahmet (xx)(Dk. 46 Pereira xx), Uğur (xxx), Mustafa (xxx), Mas (xxx)- Bero (xxx), Sosa (xx)(Dk. 65 Tayyip Ebrar xx)- Bongonda (xx)(Dk. 46 Batuhan xx), N’Doye (xx)(Dk. 46 Olcay xx), Castillo (xxx)- Rodallega (xxx)

GOLLER: Dk. 82 Khoukhi (Al Sadd) - Dk. 34 Castillo, Dk. 54 Uğur (Trabzonspor)

SARI KART: Abubakar (Al Sadd)

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Katar ekibi Al Sadd ile özel maçta karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 34’üncü dakikada Castillo ve 54’üncü dakikada Uğur kaydederken, Al Sadd’ın tek golü 82’nci dakikada Khoukhi’den geldi.

34’üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Castillo’nun şutunda kalecinin elinden kaçırdığı top ağlarla buluştu: 0-1.

54’üncü dakikada Sosa’nın soldan kullandığı köşe vuruşunu Uğur ön direk dibinden kafayla ağlara gönderdi: 0-2.

82’nci dakikada Xavi’nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu altı pasın içerisinde Khoukhi, direğe de vurdurarak ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

SICAKLIK FUTBOLCULARI ZORLADI

Al Sadd-Trabzonspor maçının akşam saatlerinde oynanmasına rağmen hava sıcaklığı oyuncuları zorladı. Maç esnasında verilen su molalarında ve maç esnasında bol sıvı tüketen oyuncular, devre arasında da formalarını değiştirdi.

TÜRK ASKERLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor’un Al Sadd kulübü ile oynadığı karşılaşmayı Türk taraftarlar daha fazla ilgi gösterdi. Katar’da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra, buradaki Türk askeri birliğindeki askerlerde maçı tribünden takip etti. Türk askerlerinin Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları ile de Trabzonspor’a destek vermeleri dikkat çekti.

SARAL, YEREL KIYAFETLERİYLE MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Al Sadd karşılaşmasını Katar’a ait yerel kıyafetlerle izledi. Saral, Al Sadd kulübü yetkilileri ile de bol bol fotoğraf çekildi.

ESTEBAN GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçın devre arasında kendini iyi hissetmeyen ve ardından da birkaç gün antrenmanlara katılmayan Esteban Alvarado, Al Sadd maçının ikinci yarısında forma giyerek sahalara geri döndü.

USTA TARAFTARLARIN YANINA İNDİ

Bu arada başkan Muharrem Usta da maçın bir bölümünü taraftarlarla izledi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği başkan Usta, gelen talep üzerine taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TAYYİP EBRAR İLK KEZ

Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi genç oyunculara A takımda görev veren Trabzonspor’un takıma kazandırmayı planladığı altyapıdan 18 yaşındaki Tayyip Ebrar Cumur, Al Sadd maçıyla birlikte bordo mavili forma altındaki ilk maçına çıktı.

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