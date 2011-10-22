Al Pacino Türkiye'ye geliyor

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Al Pacino, 2010 yazında Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu'nda oynamaya başladığı, ardından Broadway'e taşıdığı; İtalya, İspanya ve İngiltere'de de sahnelediği Shakespeare'in 'Venedik Taciri' adlı oyununu İstanbul'da da oynayacak.Sabah Gazetesinden Bülent CANKURT'un haberine göre 28 Kasım'da mini bir partiyle duyurusunun yapılacağı Al Pacino'nun oyunu, Ocak sonunda dört gala olarak sahnelenecek. Hasköy'deki Yün İplik Fabrikası'nda sahnelenecek oyunda, sürpriz bir Türk sanatçı da, küçük bir sahnede Al Pacino ile rol kesecek.