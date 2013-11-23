Adını Hollywood tarihine altın harflerle yazdırmış İtalyan asıllı ABD’li oyuncu Al Pacino İzmir’e geliyor.

Sahne Tozu Tiyatrosu ve Haldun Dormen tarafından düzenlenen 5. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nde sürpriz isim de yer alacak.

Akşam gazetesinden Melis Apaydın’ın haberine göre Sahne Tozu’nun kurucusu ve yönetmeni Çağlar İşgören, “1996 yılından beri İstanbul’da düzenlenen Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nin bir benzerini İzmir’de gerçekleştiriyoruz. Haziran ayındaki ödül töreninde onur konuğumuz Al Pacino olacak. Dünya çapında bir aktörü ağırlamaktan gurur duyacağız” dedi.

Tiyatroyu da bırakmıyor

Beyazperdede kült filmlere imza atan 73 yaşındaki Al Pacino, sahne tozu yutmaya devam ediyor. 73 yaşındaki Pacino, 2010’dan beri ABD’de kapalı gişe oynayan Shakspeare imzalı ‘Venedik Taciri’nde ‘Shylock’ karakterini canlandırıyor.