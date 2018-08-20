T24 LogoT24 Logo
Spor

Al-Nassr, Giuliano'yu açıkladı

Anlaşma 3 yıllık İSTANBUL (DHA) - Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano Victor de Paula'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu

20 Ağustos 2018 22:19

Anlaşma 3 yıllık

İSTANBUL (DHA) - Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe\'den Giuliano Victor de Paula\'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Fenerbahçe\'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano\'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr\'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü dün Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı bildirimde, Giuliano\'nun Al-Nassr\'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AnlaşmaDHASuudi ArabistanAlNassr Fenerbahçe Giuliano VictorPaulaFenerbahçe BrezilyalıGiulianoAlNassrBrezilyalıFenerbahçe KulübüKamuyu Aydınlatma Platformu KAPGiuliano AlNassrFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24