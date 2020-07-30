Al-Nassr'dan 6.2 milyon Euro alacağı olan Fenerbahçe'den CAS hamlesi

Fenerbahçeli taraftarları transfer dedikoduları içinde en çok heyecanlandıranlardan biri Giuliano. Al-Nassr’dan maaşını zamanında alamadığı için FIFA’ya başvuran yıldız futbolcu, buradan çıkacak kararı bekliyor. Tecrübeli oyuncunun bonservisini eline alıp Kanarya’ya dönmek için elinden geleni yaptığı belirtildi.

Diğer yandan Fenerbahçe de Al-Nassr’ın transfer taksitlerini ödememesi üzerine konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdı.



Sarı-lacivertliler, geçen sezonun başında Giuliano’yu 10.5 milyon Euro’ya satmıştı. Bu paranın 6.2 milyon Euro’luk bölümünü tahsil edilmedi. CAS’ta 14 Ağustos’taki duruşmada bu konu görüşülerek karara bağlanacak.