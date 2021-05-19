Al-Nassr'a transfer olan Talisca'nın maaşı belli oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcu Al Nassr kulübünden yıllık 8 milyon Euro maaş alacak.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtildi. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yıl çıktığı 20 maçta 7 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Al Hilal ile yıllık 6 milyon Euro üzerinden görüşmelerde bulunan Brezilyalı futbolcuya Al Nassr kulübünün yıllık 8 milyon Euro teklif ettiği ve bu şartlar üzerinden anlaşıldığı öğrenildi.

Talisca 3 yıllık sözleşme imzaladığı Al Nassr'da yıllık 8 milyon Euro maaş alacak. Bunun yanı sıra artı 3 milyon Euro bonus maddesi yer alıyor.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’de oynadığı 55 maçta 27 gol - 9 asistle etkili bir performans sergiledi.