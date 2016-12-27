T24 LogoT24 Logo
Medya

Al Jazeera'nın haber müdürü, ‘fitne’den gözaltına alındı

Mahmud Hüseyin için gözaltı kararı 15 gün uzatıldı

27 Aralık 2016 01:15

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda haber yapımcısı olarak çalışan Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin, aile ziyareti için geldiği Mısır'da halkı yönetime karşı kışkırtan zararlı yayınlar yapmakla görevlendirildiğinin belirlendiği gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sputnik’in haberine göre, Ulusal Güvenlik Savcılığından yapılan açıklamada iki kardeşiyle birlikte göz altına alınan Hüseyin'in, yaptığı yayınlarla Mısır'da fitne çıkarmak ve halkı devlete karşı kışkırtmakla suçlandığı ve gözaltı süresinin 15 gün uzatma kararı alındığı belirtildi.

Mısır Ulusal Güvenlik (Devlet Güvenlik) birimi kaynakları ise, Hüseyin'in Kahire'nin batısında aynı anda birkaç ayrı yerde ikamet ettiğinin ve Al Jazeera yönetimi tarafından Mısır'da halkı yönetime karşı kışkırtan zararlı yayınlar yapmakla görevlendirildiğinin belirlendiği ifade etti.

Al Jazeera tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Mısır İçişleri Bakanlığının Hüseyin'in gözaltına alınmasıyla ilgili kararının incelendiği ve Hüseyin'e yöneltilen suçlamaların Mısır gibi büyük bir devlete yakışmayacak yanılgılar içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Hüseyin'in söylenildiği gibi muhabirlerden sorumlu müdür değil haber yapımcısı olduğu, Mısır'a yıllık iznini geçirmek için gittiği, söylenildiği gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş olsa ülkesine havaalanından giriş yapmayacağı" kaydedildi.

 

ETİKETLER

mahmud Hüseyinal jaazera

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24