Al Jazeera'nın haber müdürü, ‘fitne’den gözaltına alındı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda haber yapımcısı olarak çalışan Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin, aile ziyareti için geldiği Mısır'da halkı yönetime karşı kışkırtan zararlı yayınlar yapmakla görevlendirildiğinin belirlendiği gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sputnik’in haberine göre, Ulusal Güvenlik Savcılığından yapılan açıklamada iki kardeşiyle birlikte göz altına alınan Hüseyin'in, yaptığı yayınlarla Mısır'da fitne çıkarmak ve halkı devlete karşı kışkırtmakla suçlandığı ve gözaltı süresinin 15 gün uzatma kararı alındığı belirtildi.

Mısır Ulusal Güvenlik (Devlet Güvenlik) birimi kaynakları ise, Hüseyin'in Kahire'nin batısında aynı anda birkaç ayrı yerde ikamet ettiğinin ve Al Jazeera yönetimi tarafından Mısır'da halkı yönetime karşı kışkırtan zararlı yayınlar yapmakla görevlendirildiğinin belirlendiği ifade etti.

Al Jazeera tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Mısır İçişleri Bakanlığının Hüseyin'in gözaltına alınmasıyla ilgili kararının incelendiği ve Hüseyin'e yöneltilen suçlamaların Mısır gibi büyük bir devlete yakışmayacak yanılgılar içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Hüseyin'in söylenildiği gibi muhabirlerden sorumlu müdür değil haber yapımcısı olduğu, Mısır'a yıllık iznini geçirmek için gittiği, söylenildiği gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş olsa ülkesine havaalanından giriş yapmayacağı" kaydedildi.