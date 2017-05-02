Al Jazeera Türk kapanıyor

Katar merkezli Al Jazeera’nın, Türkiye’de yayın yapan internet sitesi kapanıyor.

Medyaradar’ın haberine göre, internet yayın yapan Al Jazeera Türk, yarın kapanacak. Kapanma kararının Diyarbakır ve Ankara’da görev yapan çalışanlara İstanbul’a çağrılarak tebliğ edileceği belirtildi.

Haber kanalı projesinden vazgeçilmişti

Al Jazeera, yıllar süren hazırlıktan sonra çıkan ihtilafların çözülememesi üzerine Türkiye'de kurmayı planladığı haber kanalı projesinden de vazgeçmişti. TV projesi için oluşturulan ekibin önemli bir bölümü daha sonra kurulan internet sitesine kaydırılmıştı.

50'den fazla çalışan

2014 başında internet sitesi, dijital dergisi, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları yayınına başlayan Al Jazeera Türk’ün haber koordinatörlüğünü Gürkan Zengin yürütüyordu. Haber sitesinde, idari çalışanlar da dahil olmak üzere 50’yi aşkın kişi görev yapıyordu.