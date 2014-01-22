Al Jazeera Türk haber portalı yayına başladı

Al Jazeera'nin Türkçe yayın yapan organı Al Jazeera Türk, haber portalı, mobil uygulamalar ve dijital dergiyle çevrimiçi olarak yayına başladı.

Al Jazeera'nın yaklaşık bir yıl sonra da televizyonu devreye sokması bekleniyor. Televizyon binasının İstanbul Topkapı'daki inşaatı ve iç düzenlemeleri devam ediyor.

Haber Direktörü Gürkan Zengin olan Al Jazeera Türk’ün kadrosundaki bazı isimler şöyle:

Ahmet Seven, Ahmet Sivaslı, Alişer Delek, Alma Brnicanin, Ayşe Karabat, Barış Kuyucu, Can Hasasu, Didem Özel, Ebru Afat, Enver Hasanoğlu, Hilmi Sever, Hüseyin Arin, Hüseyin Yılmaz, İrfan Bozan, İbrahim Koçyiğit, Kemal Soğukdere, Mahmut Bozarslan, Melek Demir, Melis Kobal, Murat Utku, Mustafa Değirmenci, Senem Ilgaz, Sibel Demirci, Sümeyye Ertekin , Umay Aktaş.

Al Jazeera Türk Genel Müdürü İsmail Kızılbay, Al Jazeera Türk'ün, Türkçe'nin konuşulduğu ve anlaşıldığı coğrafyaya hitap edeceğini belirtiyor.

Zengin ise “"Haberde doğruluk ve tarafsızlık, görüşlere eşit mesafede durmak ve 'daima insanın yanında' olmak habercilikte temel şiârımız olacak" diyor.

Al Jazeera Türk’ün haber portalında izleyicilere haber, görüş, analiz ve belgeseller sunuluyor.