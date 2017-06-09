Al Jazeera: Siber saldırı altındayız

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan uluslararası yayın organı Al Jazeera, "tüm sistemlerinde" geniş çaplı olarak siber saldırılara uğradıklarını açıkladı.

Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Al Jazeera medya ağı tüm sistemleri, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında siber saldırıya uğramıştır" denildi.

Açıklamada, Katarlı yayın organının"aralıksız" olarak saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP, medya kuruluşundan bir kaynağın da saldırıları teyit ettiğini söyledi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Al Jazeera çalışanı ise, siber güvenliğe çeşitli saldırı denemeleri olduğunu ve ünlü medya ağının tüm platformlara yansıyan bu tehditle mücadele ettiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen kaynak, Al Jazeera medya ağına bağlı tüm oluşumların çalışır halde olduğunu da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

5 Arap ülkesinin kararına gerekçe olarak "Katar'ın terörizme destek vermesi" gösterilirken, Doha yönetimi suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor.

Bu, son aylarda Katar'da görüldüğü iddia edilen ilk siber saldırı değil.

Mayıs ayı sonunda Katar'ın resmi haber ajansı QNA, Emir Şeyh Tamim Bin Hamid es-Sani'nin askeri okul mezuniyet töreninde yaptığı bir konuşma yayımlamıştı.

Haberde es-Sani, İran ve Körfez ülkeleri arasında artan gerilimi eleştiriyor, Hizbullah ve Hamas'a karşı anlayış gösterilmesi gerektiğini söylüyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da uzun süre kalamayacağını belirtiyordu.

Katar haberin QNA sunucularına sızan bilgisayar korsanları tarafından yerleştirilmiş olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söylese de, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, El Cezire dahil Katar yayın organlarını ülkelerinde yasaklama kararı aldı.

Riyad'da bulunan Katar merkezli Al Jazeera kanalının da ofisi kapatılmıştı. Kapatma haberini Suudi devlet televizyonu duyurmuştu.