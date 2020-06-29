Al Jazeera: Libya'da Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi

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Libya'da Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu'na bağlı güçlerin Sirte'ye binlerce yabancı paralı asker gönderdiği belirtildi.
Kufra şehrinden yerel kaynaklar, Bengazi ile Sirte arasında bulunan Ecdebiye kentinden yabancı ülkelerden paralı asker taşıyan birçok konvoyun geçtiğini duyurdu.
Halife Hafter güçleri, sosyal medya üzerinden destek kuvvetlerinin Bengazi'den yola çıkmak üzere hazırlanırken çekilmiş görüntülerini paylaşmıştı. Bengazi, Sirte'nin 570 kilometre batısında bulunuyor.
Al Jazeera'ya konuşan kaynaklar, Sirte'ye gönderilen paralı askerler arasında Sudan ve Çadlıların yanı sıra yaklaşık 3 bin Rusya vatandaşı bulunduğunu aktardı.
Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin lideri Fayez Al-Sarraj, Sirte ve Cufra'nın "işgalcilerin elinden alınacağını" söylemişti.