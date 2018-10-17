Al Jazeera: Cemal Kaşıkçı, Suudi Başkonsolos'un önünde öldürüldü, cesedini parçalamak 7 dakika sürdü

Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera, CNN International’ın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı iddiasının ardından yayımladığı haberde, olaya ilişkin bazı detaylara yer verdi.

Al Jazeera’nın ismini açıklamadığı Türk kaynaklara dayandırdığı habere göre, Cemal Kaşıkçı, öldürülmeden önce dövüldü ve uyuşturucu verildi. İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı, bugün Türkiye’den ayrılan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi’nin odası ve Uteybi odadayken öldürüldü.

Al Jazzera’ya konuşan Türk kaynaklar, cinayetin ardından Kaşıkçı’nın cesedini parçalama işleminin, Suudi Arabistan’dan özel uçakla Türkiye’ye gelen 15 kişilik istihbarat ekibinin arasında bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed Al-Tubaigy tarafından yapıldığını ileri sürdü. İddiaya göre, Al-Tubaigy, cesedi parçalarken beraberinde bulunanlara müzik dinlemelerini tavsiye etti. Yine haberde yer alan iddiaya göre, parçalama işlemi 7 dakika sürdü.

Türk yetkililerin elinde olaya ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi.

"Ses kaydı var" iddiası

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair ses kaydı ve video görüntüleri bulunduğu iddia edilmiş, bu iddiaların sahibi de isimlerini vermeden ABD basınına konuşan Türk yetkililer olduğu yazılmıştı.

Washington Post'a konuşan bir yetkili ses kaydına ilişkin şunları söylemişti:

"Ses kaydı, içeri girmesinin ardından Cemal'in başına neler geldiğini ortaya koyuyor... (Kaşıkçı'nın) ve Arapça konuşan diğer başka adamların sesini duyabiliyorsunuz. Nasıl sorgulandığını, işkenceye uğradığını ve sonra da öldürüldüğünü dinliyorsunuz."