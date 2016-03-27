Al Jazeera 500 çalışanını işten çıkardı

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera televizyon kanalı, “İşçilerin yeteneklerini geliştirmek ve medya sahnesinde hızla gelişen evrime ayak uydurmak” gerekçesiyle 500 çalışanını işten çıkardı.

Sputnik'in haberine göre, Al Jazeera Grubu Genel Müdürü Mustafa Sevvak konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışanlarımızdan 500 kişinin çıkarılma eylemi, diğer işçilerin yeteneklerini geliştirmek ve medya sahnesinde hızla gelişen evrime ayak uydurmanın bir parçası olarak yapımızın tekrar gözden geçirilmesi çerçevesinde olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sevvak, söz konusu işten çıkarılma prosedürünün dünya çapında büyük medya kuruluşları tarafından periyodik olarak yapıldığını, ancak kendilerinin diğer tüm seçenekleri masaya yatırıp inceledikten sonra bu kararı aldıklarını kaydetti.

İşten çıkarılan kişilerin çoğunun Katar'da çalışanlar olduğu kaydedildi.

Katar'da 1996'da kurulan ve ilk olarak Arap dünyasına ilişkin güncel haberlerle yayına başlayan Al Jazeera kanalı, bünyesindeki Al Jazeera Arapça (AJA), Al Jazeera English (AJE), Al Jazeera Balkan (AJB), Al Jazeera America (AJAM) ve Al Jazeera Spor gibi kanallarıyla Arap dünyasında en çok izlenen yayın kuruluşu haline gelmiş durumda.