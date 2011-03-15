-AL GORE'DAN TÜRKİYE'YE KURAKLIK UYARISI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Türkiye'nin küresel ısınma konusunda liderlik yapma ve ihtiyaç duyulan politika değişimini destekleme kapasitesi bulunduğunu söyledi. Gore, ''Değişim Liderleri Zirvesi'' kapsamında düzenlenen ''21. Yüzyıl Çevre ve Ekonomi Stratejileri'' oturumunda, küresel ısınma sorununu çözümlemenin tek yolunun birlikte çalışmak olduğunu belirterek, bunun için kendi ülkesi ABD'nin çok daha fazla şey yapması gerektiğini, çabalarının büyük çoğunluğunu da özellikle ABD'yi bu konuda ikna etmek, politikalarını değiştirmek üzerine yoğunlaştırdığını söyledi. Gore, geçen yıl sonunda yayımlanan kuraklık potansiyeline ilişkin bir araştırmaya göre, bu yüzyılın sonunda Türkiye'de kuraklık potansiyelinin en üst seviyeye ulaşacağını aktardı. Her 1 santigrat derece sıcaklık artışı için atmosferdeki nemin yüzde 4 arttığını ve son 30 yılda bu oranda bir artışın gerçekleştiğini söyleyen Gore, atmosferin su tutma kapasitesinin yükselmesi nedeniyle artık çok daha şiddetli yağmurlar yağdığını, bununla birlikte yağış sıklığının azaldığını ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda deniz seviyesinin yükselmesiyle 100 milyon iklim mültecisinin ortaya çıktığını ve önümüzdeki yıllarda bu sayının hızla artacağını dile getiren Gore, bütün bilimsel kanıtların insan kaynaklı ısınmaya işaret ettiğini vurguladı. Al Gore, özellikle Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkati çekerek, ''Petrol ve kömürden kurtulmak için bazı politika değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Karbona fiyat biçmemiz gerekiyor. Bu çeşitli şekillerde olabilir. Sonuçta çevre vergileri artıyor ve bunun gerçekten işe yarayacak tedbirlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız işin ekonomik gerçekliğini gözardı etmeyelim'' dedi. İnsanların medeniyetini sona erdirebilecek bir sorundan bahsedildiğini, 'Geçmişte bu tür şeyleri hallettik, bununla da nasılsa baş ederiz' şeklinde düşünülmemesi gerektiğini bildiren Gore, ''Çevreden dolayı mültecilerin sürekli yer değiştirdiği, yabancı düşmanlığının geliştiği, hükümetlerin battığı, tarımın alt üst olduğu, tropik hastalıkların hareket ettiği bir dünyaya bakıp insan kendi çocuklarının güvende olduğunu hissedebilir mi?'' diye konuştu. -''TÜRKİYE LİDERLİK ÜSTLENEBİLİR''- Eski ABD Başkan Yardımcısı, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde de şunları kaydetti: ''Türkiye gerçekten etkileyici biçimde ilerleme gösteriyor ve dünyada bu gidişatın süreceği konusunda büyük ümitler inşa ediyor. Müreffeh ve büyük bir ülke. Benzersiz bir biçimde liderlik sergileyen bir ülke. Türkiye'yi çok iyi bir dostum gibi görüyorum. Bir insan arkadaşı bir işi başarınca onur duyar ya, öyle bir onur duyuyorum.'' Küresel ısınmaya karşı mücadelede Türkiye'nin liderlik potansiyeli bulunduğunu ifade eden Gore, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin bu konuda liderlik yapma ve ihtiyaç duyduğumuz politika değişimini destekleme kapasitesi var. Yapılması gereken bir şey var, bu da karbona fiyat biçmek. Karbondioksit kokusuz, renksiz bir şeydir. Fiyatı olmadığı sürece insanlar onu gözardı eder. Mısır'daki, Tunus'taki, başka yerlerdeki gençleri duyuyorum. Örneğin birisi, 'Mısır demokrasiye hazır değil' dediğinde, genç Müslümanlar, 'Türkiye'ye bakın' diyor. Bu, ahlaki liderlik konusunda Türkiye'nin sahip olduğu kapasiteye sadece bir örnek. Sizin de küresel ısınma nedeniyle riskte olan çok önemli bir şeyiniz var ve aynı zamanda çok büyük fırsatlar da var. Tabii ki normalde direnç göstermemek, uyum sağlamak, gidilecek yol budur. Ancak tarihte öyle anlar vardır ki, tarih sizden çok daha cesur ve farklı bir davranış bekler. Eğer biz insan kaderini değiştirmek istiyorsak, çok net adımlar atmamız gerekiyor. Bence Türkiye, bunu yapabilir.''