Al Gore yeniden işbaşında

ABD'de küresel ısınma ve enerji bağımlılığı konuları gündemdeki yerini korurken, ABD'nin eski başkan yardımcısı Al Gore'un bir süredir yürüttüğü çalışmalar kapsamında başlatılan "Biz" kampanyasıyla küresel ısınmayla mücadeleye yeni bir anlayış getirmek ve 10 yıl içinde ABD'de temiz enerjiye geçiş hedefleniyor.



Time dergisinde yer alan habere göre, Al Gore'un kurduğu kar amacı gütmeyen İklim Koruma İttifakı (ACP) 300 milyon dolarlık bütçesiyle küresel ısınmayla mücadelede yeni bir cephe açmayı amaçlıyor. Kampanya "bir kıyamet senaryosu olarak sunulan" ya da "iklim bilimi terminolojisiyle kamuoyunu bunaltan" küresel ısınma söylemine alternatif olmayı hedefliyor. Kamuoyunun farkındalığını artırmanın ve böylece desteğini almanın önemine işaret eden kampanya direktörü Cathy Zoi, bu çerçevede hazırladıkları ve ABD'de oldukça ilgi çeken TV reklamlarının insanları motive edeceği görüşünde.



"Küresel ısınmanın kişisel davranışlardaki ufak değişikliklerle çözüme kavuşturulamayacağının" savunulduğu kampanyayla "yenilenebilir enerji"nin benimsenmesi ve "fosil yakıtların" üretiminin durdurulması için ulusal ve uluslararası siyasi iradenin önemine de işaret ediliyor.



Bu mücadelenin 10 yıl içinde temiz enerjiye geçerek kazanılabileceği iddiasında olunan kampanyanın odağında rüzgar ve güneş enerjisinden azami oranda yararlanmak bulunuyor.



"Onu Çözebiliriz" (We Can Solve It) sloganıyla yola çıkılan kampanyanın saflarına şu ana kadar 1,5 milyon Amerikalının katılması sağlandı. Ancak kampanya yetkilileri, gündemi meşgul eden ekonomik duraklama ve petrol fiyatları tartışmalarının bu konunun önemine gölge düşüreceğinden endişeli.



Küresel ısınmayla mücadele ABD başkanlık seçimi kampanyalarında değinilen konulardan biri olsa da haberde, seçmenlerin gündeminin ilk sırasında küresel ısınma bulunmadığı için adayların da bu konudan dem vurma gereği duymadıklarına dikkat çekiliyor.



Diğer yandan, kampanyanın tüm çevrecilerden destek aldığı söylenemeyeceği gibi, "ABD'nin 10 yıl içinde temiz enerjiye geçebileceği" tezine henüz bilim adamları ile siyasetçiler de mesafeli duruyor. Bu çerçevede haberde, Amerikalıların ve uluslararası toplumun küresel ısınmanın ciddiyetinin farkında olsalar da bu konuda ne yapmak gerektiği konusunda net olmadıklarının altı çiziliyor.



Geçen hafta Demokrat Parti'nin kongresinde de bu konuyu dile getiren eski başkan yardımcısı, küresel ısınma sorununu çözmek için "bunun başarılabileceğini telkin edecek bir başkan" dışında her şeye sahip olduklarını söylemişti.



Al Gore, geçen yıl iklim değişikliği ve küresel ısınmaya ilişkin çalışmalarından dolayı Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.