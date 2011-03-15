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Spor

AKYÜZ'E 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ İSTANBUL (A.A)

15 Mart 2011 21:56

-AKYÜZ'E 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Muammer Akyüz'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.  Kurul bugün yaptığı toplantıda gündemindeki maddeleri görüşürken, Başkent kulübünün yöneticisi Akyüz'e, kulübün resmi internet sitesinde federasyonun saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren sportmenliğe aykırı beyanlarda bulunmasından dolayı 21 gün ceza verildiği duyuruldu.  Bazı kulüp ve yöneticilere de ihtar cezaları veren PFDK'nın diğer ceza kararları şöyle: 2 maç men: Mürşid Solmaz (Gebzespor Masörü) 4 bin lira: Bayrampaşaspor Bin lira: Malatyaspor, Belediye Bingölspor

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