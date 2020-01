Akyazı'daki havuz faciasında işletme sahibi ve elektrikçi kusurlu bulundu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin öldüğü olayla ilgili bilirkişinin hazırladığı raporda, faciada yaşamını yitiren tesis sahibi ile tutuklanan elektrikçi \'asli kusurlu\', belediye ise \'tali kusurlu\' bulundu.

23 Haziran tarihinde Akyazı Kuzuluk Mahallesi\'nde 58 yaşındaki Mehmet Kaya\'nın işletmeciliğini yaptığı aquaparktaki havuzun çevresinde yenileme çalışmaları yapılırken, serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Gökay Yıldırımgenç elektrik akımına kapıldı. Gence yardımcı olmak isteyen işletme sahibi Mehmet Kaya, oğlu 30 yaşındaki Kadir Kaya, yeğeni 16 yaşındaki Mert Kaliç ve 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk de suya girince 5 kişi de elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın görevlendirdiği elektrik mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, olayın meydana geldiği havuzda incelemede bulundu. Bilirikişi heyeti hazırladığı raporu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim etti. Bilirkişiler hazırladıkları raporlarında, faciada yaşamını yitiren işyeri sahibi Mehmet Kaya ile elektrik tesisatını yapan tekniker Kemal Dursun\'u \'asli kusurlu\', ruhsat veren belediyeyi \'tali kusurlu\' bulurken, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin ise kusurunun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Bilirkişiler düzenledikleri raporlarında Mehmet Kaya\'nın projesiz yüzme havuzuna makine dairesi ve elektrik odası yaptırmaması, havuz içerisinde suyu devir daim yaptırması için devir daim dengeleme tanklarını koymaması, dalgıç pompa ve santrifüj pompalarına ayrı ayrı şebeke elektrik hattı çektirmemesi, bu pompaların çalışması esnasında grup prizli uzatma kabloları ile elektrik kullanması ve devre kesicili kaçak akım röleli ve topraklama hattı bulunan elektrik panosu koydurmaması, yetişkin yüzme havuzuna yaptırılan metal ayaklı ve metal konstrüksiyondan imal platformun dört ayağından ikisinin yetişkin yüzme havuzu içerisinde olması, platformun metal ayakları üzerinde elektrik için hiçbir izolasyon tedbiri almadan direkt olarak metal ayak üzerine buat, aydınlatma ve anahtarı ile priz tesisatları yaptırması sebebiyle kendi ve başkalarının işletme emniyeti ile can ve mal güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle, yüzme havuzunda elektrik kaçağının meydana gelmesinde ve ölümlü kazanın oluşmasında 1. dereceden asli kusurlu olduğunu belirtti.

Bilirkişi heyeti, yüzme havuzunun elektrik tesisatını yapan, olayın ardından tutuklanan Kemal Dursun\'un ise süs havuzları ve yüzme havuzlarında yapılması gereken elektrik tesisatlarını yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun yapmadığı, işletme sahibi Mehmet Kaya\'nın talebi doğrultusunda platforma çekilen elektrik tesisatlarında koruma, can ve mal güvenliği için içerisinde devre kesici sigorta ve insan can ve mal güvenliği için kaçak akım rölesi tesis etmeden elektrik panosu koymadığı, restoranın alt kısmında kablo ekinin de açık vaziyette bulunması, platform metal ayağı üzerinde kullandığı buat, priz, anahtar ve aydınlatma armatürü gibi elektrik malzemelerinin direğe temas eden alt yüzeylerini yalıtmadan direk üzerine montaj yapması nedeniyle, alınacak tedbirleri almadan başkalarının ve işyerinin işletme emniyeti ile can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak yüzme havuzunda elektrik kaçağının meydana gelmesinde, ölümlü kazanın oluşmasında 1. dereceden asli kusurlu olduğunu belirtti.

Bilirkişi heyeti, Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtlarında, \'Agualand\' yüzme havuzu tesislerinin 2/B arazisinde olduğunu, 12 Nisan 2012 tarihli işyeri açılış çalıştırma ruhsatının olduğu belirtilmesine rağmen, zabıta ve ilgili birimler tarafından denetleme ve çalışma ruhsat kontrollerinin, halka açık işletmenin sıhhi ya da gayri sıhhi işletme şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmeden işletmenin yüzme havuzu olarak çalıştırılması/işletilmesine müsaade edilmesi nedeniyle, yüzme havuzunda elektrik kaçağının meydana gelmesinde ve ölümlü kazanın oluşmasında belediyenin tali kusurlu olduğuna karar verdi.



FOTOĞRAFLI