Akyatan alarm veriyor!

Milyonlarca kuşun mola verdiği Akyatan Lagünü'nün yarısı çölleşti. Ancak barınacak başka yerleri olmayan kuşlar mecburen kurak toprağa iniyor.



Avrupa ile Asya arasında göç eden milyonlarca kuşun geçiş güzergâhındaki Akyatan Lagünü'nün yarısı çöle döndü, ancak bölge kuşlar için hâlâ 'mecburi' konaklama alanı olmayı sürdürüyor.



Adana'daki ünlü Akyatan Lagünü, küresel ısınma ve yanlış su kullanımından etkilenince sulu alanları yüzde 50'ye varan oranda azaldı. 75 bin dönümlük lagünün yaklaşık 40 bin dönümlük alanı aşırı kuraklık nedeniyle çöle döndü. Ancak bölge İç Anadolu'daki kuraklık nedeniyle yine de kuş akınına uğruyor. 270 türde milyonlarca kuşa yuva olan ve çölleşmeye devam eden Akyatan, bu yıl yaz döneminde alışık olmadığı kadar kuşu misafir ediyor.



Türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya



Orman Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Şube Sekreteri Ayhan Küyük her yıl göç aylarında Çukurova'daki lagünlerde dinlenen kuşların aşırı kuraklık nedeniyle barınacak yer bulamadığı için Akyatan Lagünü'nü mesken tuttuğunu söyledi. Köyük'e göre özellikle bu yıl Akyatan'da aşırı kuş çeşitliliği gözleniyor:



'Yılın belli dönemlerinde Akyatan Lagünü kuşlar için dinlenme alanı görevi yapardı. Ancak bu yıl özellikle yurt genelindeki sazlık ve lagünlerin işlevini yitirmesi nedeniyle kuşlar, Akyatan'ı mesken tuttu. Kuş türleri avlanmakla yok olmaz. Ancak yaşam alanı bulamayan kuşlar bir süre sonra üreyemedikleri için yok olmaya mahkûmdur. Sulak alanların son kalelerinden biri olan Akyatan da yok olmaya başladı. Akyatan'ı gözümüz gibi korumalıyız



