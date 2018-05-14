Akyaka'da plajlar cıvıl cıvıl

Cavit AKGÜN/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesindeki Akyaka Plajı, hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu. Yerli ve yabancı turistler denize girerek güneşlenirken, keyifli saatler geçirdi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011\'in Haziran ayında \'Sakin Şehir\' ilan edilen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi\'ne hafta sonu gelenler, plajı doldurdu. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Akyaka\'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir\'den gelen yerli ve yabancı turistler plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin tadını çıkardı. Tatilcilerden Sultan Çiçek, \"Her yıl eşim ve çocuklarımla birlikte Muğla\'ya tatile geliyoruz. Gökova Körfezi\'nin koyları pırıl pırıl. Böyle bir güzellik insanı büyülüyor. Cennet ülkemizin kıymetini bilelim\" dedi.



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