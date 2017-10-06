Akyaka'da kitesörf heyecanı başladı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Ula ilçesi, Akyaka Mahallesi\'nde, Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde düzenlenen WKL Amarok Dünya Kupası kiteboard şampiyonası,19 ülkeden, 36 sporcunun katılımıyla başladı.

İlk gün renkli görüntülere sahne olan yarışmada 5 sporcu elenirken, rüzgarın azalması neden ile kadınlar kategorisinde yarışlar yapılamadı. Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonanın son gününde gerçekleşecek finallerde, dünya çapında sporcular arasında önemli bir rekabet olması bekleniyor.

Şampiyonada dünya çapındaki önemli sporcular yarışıyor. Sporseverler, dünya turunun önemli bir durağı olan ve bir Türk sporcusunun da yer aldığı şampiyonayı internet üzerinden canlı olarak izleyebiliyor.

Şampiyonanın sponsorlarından Plus Event\'in kurucusu Tarık Köni, bugüne kadar yurt dışında ve Türkiye\'de düzenledikleri spor organizasyonlarına bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Organizasyonun, Akyaka Kite Beach\'in dünyaya tanıtımı açısından da önem taşıdığını belirten Köni, şampiyonayı 5 yıl boyunca Türkiye\'de düzenleyeceklerini, 2018 çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyledi.

Akyaka\'da düzenlenen yarışmaya destek sağlayanların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak geliyor.

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