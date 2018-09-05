Akyaka'da Dünya Kiteboarding Şampiyonası heyecanı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - 2018 Dünya Kiteboarding Şampiyonası\'nın Türkiye ayağı Muğla Akyaka\'da başladı. Gökova Körfezi\'ndeki şampiyona 5 gün sürecek. Akçapınar Sahili\'nde, yörede, \"Deli Mehmet Rüzgarı\" olarak bilinen rüzgarla birlikte yapılan şampiyonaya 15 ülkeden 36 sporcu katıldı. Şampiyonaya son 3 yılın dünya şampiyonu Carlos Mario ile yine 13 yaşındaki Mikaili Sol da mücadele ediyor. Carlos Mario, amacının yine şampiyonluk olduğunu belirterek, \"Zorlu geçecek olan yarışlarda yine şampiyon olmak istiyorum\" dedi.

Mikaili Sol da ilk kez Türkiye\'de yarışacağını dile getirerek, \"Yaklaşık 5 yıldır sörf yapıyorum. Bugüne kadar önemli dereceler aldım. Türkiye\'den şampiyon olarak dönmek istiyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sporcuların yarış öncesi hazırlıkları

- Mikaili Sol\'un açıklamaları

- Carlos Mario\'nun açıklamaları

- Yarışlardan genel görüntü

(FOTOĞRAFLI)