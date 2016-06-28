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Yaşam

Akvaryumdaki arkadaşlarının dövdüğü Kiwi'ye protez göz takıldı

Bir gözünü kaybettiği için diğer balıklar tarafından dövülen Kiwi'nin hikâyesi mutlu sona ulaştı

28 Haziran 2016 23:05

Veteriner Megan Baebler bir gözü olmadığı için akvaryumdaki diğer balıklar tarafından sık sık saldırıya uğrayan minik balığa protez göz nakli yaptı.

Onedio'nun Buzzfeed'den referans verdiği haberine göre; bu yeşil renkli, tuzlu su balığı minnağın ad Kiwi. Sahibi Julie Morgan'ın evindeki akvaryumda diğer balıklarla birlikte mutlu mesut yaşıyordu.

Fakat Kiwi'nin gözündeki katarakt ilerleyince, veteriner Megan Baebler gözü almak zorunda kaldı.

Kiwi'nin göz problemi oluştuğundan beri ise akvaryumdaki diğer balıklar Kiwi'ye saldırıyorlardı. Hatta birkaç kez ufaklığın kuyruğunu bile ısırdılar.

Veteriner Baebler ise çözümü Kiwi için protez bir göz yapmakta buldu. Gözü kendi elleriyle yapıp boyayan veteriner gerçeğe çok yakın bir protez yaptı.

Kiwi başarılı bir ameliyatla yeni protez gözüne kavuştu. Anestezi ile uyutulan minik balığın operasyonu yaklaşık yarım saat sürdü.

Kiwi şimdi mutlu mesut yüzüyor. Şimdilik ayrı bir akvaryumda tutuluyor ama yakında kendi evine dönebilecek.

Kiwi'nin sahibinin bir çok arkadaşı ona bir balık için neden bu kadar uğraştığını, Kiwi'yi uyutması gerektiğini söylemiş. Ama sahibi bunlara kesinlikle katılmadığını söylüyor. 'Eğer ona iyi bir yaşam kalitesi sunabileceksem, neden bunu yapmayayım ki?' diyor.

Kiwi ve bütün mutlu olmayı hakkeden balık dostları adına hem sahibine hem de sabırlı veterinerine teşekkür ediyoruz. Her canlı bir şansı hak eder.

 

 

 

 

 

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