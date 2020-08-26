Akvaryumda yaşayan dişi penguen çifti birlikte bir yavruya bakmaya başladı

İspanya'da iki dişi Gentoo pengueninin, birlikte taşlardan bir yuva kurup, penguenlerin çiftleşme öncesi yaptığı hareketleri yaptığı görüldü. Dişi penguenlerin birlikte bir yavru büyütmek istediğini anlayan akvaryum yetkilileri, çifte bir penguen yumurtası vererek evlat edinmelerini sağlaıd.

CNN'de yer ala habere göre, İspanya'da bulunan bir akvaryumda dişi penguen çifti, kendilerine bir yuva kurdu. Oceanogràfic València isimli akvaryumdaki yetkililer, taşlardan yuva inşa eden penguen çiftinin daha sonra 'çiftleşme öncesi penguenlerin genelde gerçekleştirdiği hareketleri yapmaya başladığını' fark etti.

Penguenlerin bakıcıları, çiftin bir penguen evlat edinmesini sağlamaya karar verdi. Electra ve Violet ismi verilen penguen çiftine bu ay dünyaya gelen bir penguen yumurtası verildi ve birlikte bakmaya başladılar.

Aynı cinsiyetteki penguenlerin ortak penguen büyütmesi ilk olsa da bunun mümkün olduğu belirtildi. Akvaryumdan yapılan açıklamada aynı cinsiyette çiftlerin 450 hayvan türünde görüldüğü belirtildi.