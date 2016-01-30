Akvaryum Kompleksi'nin içindeki otele 'jet' ÇED raporu

Sayıştay’ın 2014 Denetim Raporu’na göre kaçak olduğu ortaya çıkan ve kira ödemesi yapılmadığı için belediyeyle icralık olan İstanbul Florya’daki Akvaryum'un hemen yanında yapılan 305 yataklı otele 9 gün gibi kısa sürede jet hızıyla 'ÇED gerekli değildir' raporu verildiği ortaya çıktı. Uzmanlar böyle raporların en az bir ay sürdüğünü belirtiyor.

Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre; kompleks içinde yer alan aynı şirkete ait Crowne Plaza Florya Oteli’ne otel inşaatı için jet hızıyla 'ÇED gerekli değildir' raporu verildiği belirlendi.

Florya Akvaryum Kompleksi’nin işletmecisi olan İstanbul Akvaryum Turizm ve Ticaret Limited şirketinin önce ofis ve bir bölümü otel olarak başlattığı inşaatı daha sonra tamamen otele çevirdiği belirlendi. Projede değişiklik yapılınca büyük bölümü tamamlanan inşaat için şirketin başvurusu üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 Mayıs 2015 günü, 383 yatak kapasiteli 305 odalı Crowne Plaza Otel Florya Oteli ile ilgili ÇED sürecini başlattığını ilan etti.

İnşaat için hazırlanan ÇED raporunda, ofis olarak inşa edilen bölümlerin de odaya dönüştürüldüğü vurgulanarak şöyle deniliyor: “Aynı alan ilk önce 94 odalı otel ve ofislerden oluşan bir proje olarak tasarlandı. İnşaat başladı ve bir süre devam etti. Daha sonra ise 37 bin metrekarelik inşaat alanına sahip en fazla 10 metre yüksekliğinde tamamı 305 odalı otel projesine çevrildi. Bu nedenle ÇED raporu alınması gerekiyor.”

ÇED sürecinin başlatılmasından 9 gün sonra 13 Mayıs 2015 günü Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü proje için, "Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir" kararı verildiğini duyurdu. O dönemde plan süreci dahi tamamlanmayan otele jet hızıyla verilen rapor, tartışma konusu oldu. Uzmanlar bu tür raporların en az bir ay sürdüğünü dile getiriyor. İnşaatın büyük oranda tamamlanması nedeniyle işlemin tamamen evrak tamamlama ve kağıt üzerinde yasallaştırma üzerine yapıldığını dile getiriyorlar.

“Kaçakları yasallaştırmak için plan değiştirildi”

Florya sahilinde Atatürk Deniz Köşkü ile İBB Sosyal Tesisler arasında kalan parseller için 2013 yılında başlayan ve bu ay tamamlanan plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. Daha önce 'Kamu Eğitim, Dinlenme ve Turistik Tesisler Alanı' fonksiyonlu nazım imar planı 17.01.2014 tarihli değişiklikle 'Turizm Ticaret Alanı' fonksiyonuna dönüştürüldü. Böylece otelin de önü açılmış oldu.

Plan değişikliği yapıldığında İstanbul Akvaryum ve yanındaki AVM bitmiş, otel inşaatına da başlanmıştı. Bakırköy Belediyesi plan değişikliğine itiraz etti ancak sonuç alamadı. Yakınında Atatürk Köşkü olmasına rağmen plan değişikliği yapılırken İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na da sorulmadı. Kurul, plan değişikliğinden 2 yıl sonra 20.08.2015 tarihinde Bakırköy Belediyesi’nin itirazını dikkate alarak, İBB’den acil olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapmasını, yüksekliğin 06.50 metreyi (2 kat) geçmemesini istedi. Otel–motel yapılması durumunda bu kısımların tek bağımsız bölüm olarak iskân edilmesi gerektiğinin altını çizen kurul, sahilde 2 noktadan 7 metreden az olmamak kaydıyla yaya yollarının düzenlenmesini, yeşil alana yaya erişiminin sağlanarak kamu kullanımına açılacak şekilde uygulama yapılmasını talep etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, değişikliğin yapıldığı parseldeki İstanbul Akvaryum, AVM ve Florya Crowne Plaza Otel’in kaçak yapıldığını ve değişikliğin bu binaları yasallaştırmak amacıyla yapıldığını söylemişti.