İBB, kaçak akvaryuma icra takibi başlattı

Nazım imar planları açısından 2014 Sayıştay Denetim Raporu’na göre kaçak olduğu ortaya çıkan İstanbul Akvaryum Kompleksi ile ilgili Büyükşehir Belediye ile şirketin davalık olduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre yıllık 4 milyon 510 bin lira kira bedelini şirket belediyeye ödememiş. Üstelik kira bedeli açılıştan tam 16 ay sonra başlatılmış ve sözleşme gereği enflasyon oranında yapılması gereken artış da uygulanmamış. Şirket, 16 ay İstanbul Akvaryum Kompleksi'ni bedava işletince belediye icra takibi başlattı

Kira ödenmemiş

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan İstanbul Akvaryum kompleksi işi pazarlık ihalesi neticesinde 80 milyon yatırım tutarı ile birlikte 30 sene müddetle yıllık 4 milyon 510 bin lira kira işletme bedeli ile İstanbul Akvaryum Turizm Tic. Ltd. şirketine verildi. İTO kayıtlarına göre şirket sahipleri Yusuf Elgörmüş, Nuhoğlu İnşaat, Alt ve Üst Yapı İnşaat, Metal Yapı Konut ve Nas İnşaat görülüyor. Sayıştay’ın tespitine göre kira bedeli, işletme süresinin başladığı ay peşin olarak ödenmesi gerekirken, idareye herhangi bir kira ödemesi yapılmamış. Sayıştay Raporu’nda , ‘’Akvaryum binası 25 Haziran 2011 tarihinde hizmete açılmış ve bu tarihten itibaren ticari faaliyetlerde bulunarak gelir elde etmeye başlamış olmasına rağmen belirtilen sözleşme hükmüne aykırı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne kira ödemesinde bulunulmadığı tespit edilmiştir’’ deniliyor.

16 ay bedava işletmiş

Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay’a verdiği savunmada ise İstanbul Akvaryum Turizm şirketi ile davalık oldukları ortaya çıktı. Belediye savunmasında, 2011 Haziran ayında işletmeye açılan Akvaryum için geçici kabulün yapıldığı (16 ay sonra) 01.10.2012 tarihinden itibaren kira işletmesini başlattıklarını ve 2013 yılı da dahil olmak üzere toplam 5 milyon 637 bin 500 lira alacaklarının icra yolu ile tahsili için yargı sürecinin başlatıldığını söyledi. İşletmenin 11 aylık kira bedeli tutarı olan 3 milyon 804 bin lirayı icra dairesine ödediğini, ancak 2014 yılı için de şirketin kira bedelini ödemediği ve tüm alacakların tahakkuku için icra takibi başlatıldığı belirtildi. Kira tahakkuku başlatılan tarih ile İstanbul Akvaryum’um hizmete açıldığı tarih arasında ise tam 16 ay var. Bu da işletmenin 16 ay akvaryumu kira bedelsiz işlettiğini ortaya çıkarıyor.

Kira artışı da yapılmamış

Sayıştay raporunda ayrıca sözleşme gereği kira bedelinin her yıl enflasyon oranında güncellemek suretiyle artırılacağı ifade edilmesine rağmen kira bedelinin 2012 ve 2013 yılları için güncellenmediği tespit edildi. İşletme Hakkı sözleşmesinin de yenilenmesi ve güncellenmesi istendi.