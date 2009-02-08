AKUT’tan küresel ısınma uyarısı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, küresel ısınma nedeniyle bütün alışkanlıkların değişmesi gerektiğini belirterek, "Bundan sonra dağlara giden, doğaya çıkan herkes küresel ısınmayı, hava olaylarını ciddiye almalı" dedi.



Mahruki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda Karadeniz dağları başta olmak üzere doğada acı kazalar ve ölümlerin üst üste geldiğini, Himalayalar'da bile bu kadar fazla ölümlü olayın yaşanmadığını belirtti.



Zigana Dağı'nda 10 kişinin çığ düşmesi, Uludağ'da bir gencin soğuk nedeniyle vücut ısısının düşmesi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş adamı Esat Edin ve 3 çocuğunun sele kapılarak hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Mahruki, ders almak için kazaların nedenlerine ve insan hatalarının nasıl azaltılabileceğine odaklanılması gerektiğini vurguladı.



Doğaya çıkanların, küresel ısınmadan sonra alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğine dikkati çeken Mahruki, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıllarda AKUT gönüllüsü bir arkadaşımızı Kanada'da bir tırmanış sırasında küresel ısınmanın yarattığı bir çığda yitirdik. Bu sorun tüm dünyada yağış rejimlerinde, önemli değişimlere yol açıyor. Bundan sonra dağlara giden, doğaya çıkan herkes küresel ısınmayı, hava olaylarını ciddiye almalı. Küresel ısınma nedeniyle bütün alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Sadece çığla ilgili değil, dağlarda olan ve dağları ilgilendiren tüm konularda da alıştığımız ve bildiğimiz düzen ve denge değişiyor."



Dağcılığın riskli ve tehlikeli bir spor olduğunu, doğaya çıkan herkesin kendi başının çaresine bakabilecek bilgi, eğitim, hazırlık, antrenman, donanım ve benzeri özelliklere sahip olması gerektiğini dile getiren Mahruki, doğaya grup götüren liderlerin ise çok daha nitelikli olmaları gerektiğini vurguladı.



Doğada meydana gelen kazalarda en büyük payın insan hatası olduğuna vurgu yapan Mahruki, "Dışarıda bizi öldürmek için fırsat kollayan doğa adlı bir canavar yok. Orada sadece bize kendimizi ve kendi yeteneklerimizi keşfetmemiz için ve ruhumuzu beslememiz için sonsuz fırsatlar ve olanaklar sunan, ama karşılığında da sadece kurallarına saygı duymamızı şart koşan muazzam ve eşsiz bir kaynak var" dedi.



Aileler çocuklarına baskı yapıyor



Talihsiz kazalar yüzünden dağcılığın yanlış anlaşılmasından rahatsız olduğunu ifade eden Mahruki, yaşanan her kazadan sonra ailelerin, çocuklarına bu tür sporlarla ilgilenmemeleri için daha büyük bir baskı yaptığını, üniversitelerdeki dağcılık kulüplerin daha fazla zorlukla karşılaştığını belirtti.



Dağcılığın insanlara kazandırdığı değerlerin doğru anlatılmadığını ifade eden Mahruki, sadece ölümler ve hatalarla bahsedilen bir faaliyete dönüştürülmesine seyirci kalınmasının dağcılığa büyük zarar verdiğini söyledi.



Zigana’daki çığ felaketi



Zigana Dağı'nda yaşanan çığ felaketine ilişkin tespitlerde de bulunan Mahruki, şunları söyledi:

"Yamaçta yolun üstünde biriken karı taşıyan ve yamaçtan aşağıya kaymasını durduran kar kütlesi yoldaki kar kütlesiymiş. Bu fotoğraflarda çok açık olarak görünüyor zaten. Yürüyüşcüler, yol üzerindeki bu kar kütlesini ortadan kesince yamaçtaki karı taşıyan yoldaki karın altı boşalmış ve yamaçtaki kar kendi ağırlığıyla aşağıya akmış. Yani eğer yoldakiler bu kar kütlesi üzerinden geçmeselerdi, bu çığ aşağıya akmazdı. İnsana bağlı hataları daha aza indirmeliyiz."



Grupta Trabzon Tenis Dağcılık Kayak Kulübü (TEDAK) ve Türk Dağcılar Federasyonu'ndan (TDF) eğitim almış bir grup liderinin de bulunduğunu anımsatan Nasuh Mahruki, "Son günlerde bölgede artan ısı nedeniyle kar ıslak ve ağır bir şekilde düştü. Üstteki kar kütlesi aşağıdakine göre daha fazla eridi. Bunun çığ riski yaratabileceğini öngörmek de ekip liderinin sorumluluğuydu. Doğaya çıkan insanların güvenerek gittiği önderler, 10 kat daha bilgili olmalıdır" diye konuştu.

