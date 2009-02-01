AKUT'tan çağrı: Bingöl için bin el

AKUT, Bingöl'deki 80 ilkokul için spor çağrısında bulundu. Kampanyada, 'kötü alışkanlıklara hayır, spora evet' sloganı kullanıldı.



AKUT, kampanyanın çağrı metninde şu cümlelere yer verdi:



Doğudaki çocuklarla ilgili bugünlerde AKUT olarak destek verdiğimiz bir proje var. Bingöl Valiliği ve Bingöl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte AKUT olarak, öncelikle Bingöl’de bulunan 80 İlköğretim okulunda okuyan öğrenci kardeşlerimiz için bir spor çağrısı kampanyamız daha var. Kötü alışkanlıklara hayır spora evet diye özetleyebileceğimiz bu kampanya çerçevesinde, uyuşturucudan uzak durmaları için gençleri spora ve sporla ilgilenmeye davet ediyoruz. Bu çerçevede başlattığımız spor malzemesi toplama kampanyası ile 80 okulu spor malzemeleri ile donatacağız ve öğrencileri spora yönlendireceğiz. Bingöl’deki okullarla başlayan bu proje imkanlarımız elverdiği kadarıyla diğer bölge okullarına da yayılacak.



Kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için gençlere en güzel tavsiye spor ve sanat etkinlikleridir. Biz inanıyoruz ki sahip oldukları spor malzemeleri ve spor yapmaları gençlerin kötü alışkanlıklardan daha kolay uzak durmasını sağlayacaktır. Bizler AKUT’u kurduğumuz zaman hepimiz dağcılıkla, sporla aktif olarak ilgilenen 20’li yaşlarda gençlerdik. Ülkemize karşılıksız olarak hizmet etmenin bir yolunu spor sayesinde bulmuş ve AKUT’u kurmuştuk. Kendi yaşadığımız örnekten yola çıkarak, Doğu’daki, Güneydoğu’daki kardeşlerimize de aynı fırsatları sunmak istiyoruz.



Doğudaki çocuklarımızın en büyük şanssızlığı bölgenin imkanlarının kısıtlı olması ve batıda yaşayan kardeşlerine nazaran daha zor şartlarda ve daha az seçenekle hayatlarını sürdürmek zorunda kalmalarıdır. Biz bu çocuklara yaşamın içinden başka ve daha güzel seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Çocuklara sporu sevdirmeyi ve içlerindeki doğal heyecanlarını spora yönlendirmelerini istiyoruz. Spor bildiğiniz gibi gençlerin enerjisini olumlu alışkanlıklara ve olumlu değerlere yönlendirir ve kendilerini daha iyi tanımalarını ve yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilmelerini sağlar. Bir yandan da birlikte hareket etmeyi, ekip olmayı, hedef odaklı hareket etmeyi ve adil rekabet etmeyi öğretir. Sporun sağlıklı yaşamla olan doğrudan ilgisi dışında, bu ve benzeri projelerdeki amaç bir yandan da bu değerleri güçlendirmektir.



AKUT Bingöl Ekibinin de aktif olarak içinde yer aldığı bu proje için bizler de buradan spor malzemesi toplayacağız. Doğudaki kardeşlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları spor yapmaya davet ediyoruz. İlk malzemelerini de biz vereceğiz. Hep birlikte...



Spor pek çok yanlışı gençlerden uzak tutabilir. Bingöl’ün çocukları için spor malzemesi toplama kampanyamıza destek vermenizi istiyoruz.



